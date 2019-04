Grafik: Mediemätaren april

Stefan Löfven (S) behåller sin position som den mest omtalade partiledaren på Facebook och näst mest på Twitter. Intresset för många andra partiledare sjunker kraftigt på Facebook under perioden eftersom regeringsbildningen avslutades. Ebba Busch Thor (KD) uppmärksammas alltmer. Intresset för henne på Twitter ökar tydligt och än mer på Facebook. I mars är intresset för henne nästan lika högt som det för Stefan Löfven på Facebook. Positiva opinionssiffror tillsammans med utspelet om att KD ska kunna samtala med alla riksdagspartier är det som framför allt driver upp intresset. Intresset för Ulf Kristersson (M) men även Jimmie Åkesson (SD) minskar på både Facebook och Twitter, liksom för deras partier. Mest tappar Ulf Kristersson som under första kvartalet 2019 är den av den forna Alliansens partiledare som väcker minst engagemang i sociala medier. Intresset för Annie Lööf (C) dalar kraftigt på Facebook, men håller i sig på Twitter. Jonas Sjöstedt (V) får i januari tillfälligt mycket uppmärksamhet för sitt hot om misstroendeförklaring mot Stefan Löfven.

Graferna visar hur stor andel av inläggen som nämnt respektive partiledare. Eftersom ett inlägg kan nämna flera partier kan totalsiffran bli större än 100 procent.

Grafiken visar antal inlägg och reaktioner per partiledare. Siffrorna för "ton" anger andel inlägg med positiv ton, minus andel med negativ ton.

Inlägg kan nämna flera partier, därför blir den totala siffran större än 100 procent.



Mätperioden sträcker sig fram till 31 mars. Obs! Mellan maj och september 2017 utgörs statistiken för Ulf Kristersson av det sociala mediegenomslaget för Anna Kinberg Batra.

Partier

Graferna visar hur stor andel av inläggen som nämnt respektive parti. Eftersom ett inlägg kan nämna flera partier kan totalsiffran bli större än 100 procent.

Antal inlägg och reaktioner per parti. Siffrorna för "ton" anger andel inlägg med positiv ton, minus andel med negativ ton.

Mätperioden sträcker sig fram till 31 mars.

Diagrammen visar andel toppnyheter om partierna och partiledarna. Eftersom ett inlägg kan nämna flera partier och partiledare kan totalsiffran bli större än 100 procent..

Siffrorna anger andelar positiva nyheter, minus andelar negativa nyheter, samt antal toppnyheter per parti under perioden 1 januari - 31 mars.

Sakfrågor och ämnen

Sociala medier − ämnen som dominerat

2019 inleds med ett fortsatt högt tonläge där sociala medier domineras av det politiska spelet runt regeringsbildningen. När den nygamla regeringen sedan tillträtt handlar inläggen mera om sakpolitik igen.



På Facebook ligger fokus i stor utsträckning på turerna mellan S, C, L och V och på den sönderfallande Alliansen. På Twitter, där M- och KD-märkta debattörer tar stor plats, ligger fokus på Alliansens sönderfall, och Centern och Liberalerna får kritik. Ebba Busch Thors utspel i mars, där hon meddelar att KD kan samtala med samtliga riksdagspartier i syfte att nå samsyn i enskilda sakpolitiska frågor, får stort genomslag på såväl Facebook som Twitter.



Den sakfråga som får störst genomslag är fortsatt migration- och integrationsfrågor. Samtidigt är trenden över tid tydligt nedåtgående och intresset ligger betydligt under de nivåer som vi såg då ämnet toppade under försommaren 2018.



"Lag och ordning" ökar tydligt. Det här beror på den intensiva debatten kring IS-återvändarna. Diskussionen kring IS kopplas inte bara till lag- och ordningsfrågor, utan också till frågor om integration ochreligion.



Miljöfrågan ökar också kraftigt på Facebook och är nu den fjärde största sakpolitiska frågan. De artiklar som sprids allra mest på Facebook kan sammanfattas i två olika teman: Det första handlar om hur regeringens klimatpolitik påverkar persontransporter. MP:s förslag om att höja bensinskatten och fasa ut fossila bränslen, Maria Wetterstrands utredning om flygbränsle tas upp. Ofta är tonen negativ mot MP. Andra debattörer vill förmå politiker att vidta mer drastiska klimatåtgärder och refererar ofta till detta. Greta Thunberg är starkt framträdande i detta samtal.



Intresset för EU/EMU ökar tydligt på Twitter. Framför allt är det copyrightdirektivet och det stundande valet till Europaparlamentet som diskuteras.



Notera att "skandaler" och "politiskt spel" sannolikt är underrepresenterade då dessa är svåra att fånga med textanalysverktyg. Framför allt gäller detta Twitter.