HD friar kvinna för lögn i polisförhör

– När lagstiftaren nu får svart på vitt att den här bestämmelsen skyddande av brottsling inte är up to date då måste ett omedelbart agerande ske så man får in denna viktiga sak i lagstiftningen, säger Sven-Erik Alhem.



Det var först efter att hovrätten fastställt domen på livstids fängelse efter skjutningen och dubbelmordet på Vårväderstorget i Göteborg 2015 som kvinnan kom till polisen och gav sin kompis alibi för mordtillfället. Men ganska snart kunde utredarna slå fast att hon ljög.

Trots det så friar alltså Högsta Domstolen henne idag från allt straffansvar.



- Jag kan ibland känna att vi har lite dåliga verktyg när personer kommer till oss och vi vet att personen inte talar sanning, säger Anna Bergkvist, utredare av grova brott vid polisen i Region Väst.



Företrädare för rättsväsendet menar att lögner i polisförhör är ett växande problem som slukar stora resurser. Men det är inte straffbart på samma sätt som om du ljuger i en rättssal.

För att kunna dömas för skyddande av brottsling måste du aktivt ha agerat för att hjälpa till att dölja ett brott. Och det här visar att lagstiftningen inte hängt med utvecklingen menar My Hedström, byråchef vid Åklagarmyndighetens rättsavdelning.



– Det är ett väldigt klart och tydligt besked från Högsta Domstolen att det vi tycker är ett straffvärt agerande inte är brottsligt på något sätt. Det är alltså inte straffbart att gå till polisen och lämna falskt alibi som den här kvinnan gjort, säger My Hedström, byråchef Åklagarmyndighetens rättsavdelning.