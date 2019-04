MSB: Stor risk för skogsbränder i hela landet

Att brandrisken är så här stor så pass tidigt på året är ovanligt, säger Leif Sandahl som är brandingenjör på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Just i år ser vi att vi har haft det torrt väder väldigt länge, och då blir det stor brandrisk.

– Sannolikt, om vi har så här fint väder några dagar till så kommer vi ha en stor risk för skogsbränder över hela landet, där det i princip är snöfritt, säger Leif Sandahl.

I Gislaved där ett område på cirka 50 hektar har brunnit, är branden nu dämpad.

Räddningstjänsten koncentrerar sig nu på att hålla elden innanför begränsningslinjerna, säger Jonas Petri som är räddningschef i beredskap i Jönköpings län.



– Det går åt rätt håll, mindre öppna lågor och mindre rök. Läget blir bättre och bättre, säger Jonas Petri.



Är branden under kontroll?

– Nej vi anser att vi inte kan säga det förrän vi har varit runt i hela området och har lagt på vatten och har kontroll på alla brandhärdar, säger han.



Omkring 60 brandmän och en helikopter har bekämpat branden som bröt ut på morgonen. Det är den tredje branden kring Gislaved sedan påskdagen.

Nu är fokus på att hålla elden inom begränsningslinjerna och först under tisdagen planerar räddningstjänsten att gå in i brandområdet och släcka branden i marken.



Under tisdagen ska också polisen undersöka vidare om de här bränderna kan vara anlagda eller inte.



Det här är bara en av många bränder som härjat. Bara i Småland har fem bränder bekämpats under dagen. Just nu brinner också cirka fyra hektar skog utanför Tjällmo i norra Östergötland.

På vissa ställen är det trädens toppar som brinner vilket tyder på att det är väldigt torrt i marken, enligt räddningstjänsten och polisen.

Även i Skåne har det brunnit, i eftermiddags lyckades räddningstjänsten släcka en brand vid sjön Raslången i Kristianstads kommun.

I flera kommuner i östra Götaland avråds allmänheten från att elda utomhus och SMHI varnar för brandrisk, både vad gäller skogsbrand och gräsbrand i stora delar av Sverige, från Skåne i söder till Jämtland i norr.