Kandidaterna som utmanar Trump

Joseph ”Joe” Biden är känd som Barack Obamas vicepresident – dessförinnan var han mångårig senator för delstaten Delaware. Övervägde att kandidera till presidentposten 2016 men avstod sedan han förlorat en son i cancer året innan.

Politiskt har han stort fokus på arbetarklassen. Han vill se högre minimilön och starkare fackförbund. Han är också för gratis universitetsutbildning, men beskrivs annars som någonstans mellan partiets vänsterfalang och mitten.

Hamnade i fokus i riksrättsprocessen mot president Donald Trump, som anklagas för att ha försökt pressa Ukrainas president att utreda Biden och sonen Hunter Biden.

En av världens rikaste män – med politisk erfarenhet som borgmästare i New York 2002-2013. Har skiftat parti fram och tillbaka mellan Demokraterna och Republikanerna, och även varit partipolitiskt oberoende.

Kommer att bekosta sin kampanj främst med egna pengar. Betraktas som en mittenkandidat, liberal i sociala frågor, konservativ när det gäller ekonomi/budget – och har under sin karriär haft speciellt fokus på ämnen som miljö/klimat, brott och straff – bland annat vapenkontroll.

Bloomberg har från sin tid som borgmästare kritiserats för lagar som ansetts diskriminerande mot svarta och latinamerikaner, vilka han nu har bett om ursäkt för.

Borgmästare i South Bend, Indiana och Afghanistanveteran.

Buttigieg (uttal: boot-edge-edge) förespråkar en sjukvårdsreform och ställer sig bakom klimatpaketet Green new deal. Han har också gjort sig känd för att vilja förändra Högsta domstolens sammansättning genom att öka antalet domare.

Han är den yngste kandidaten och tidigare okänd för den stora allmänheten. Vinner han blir han USA:s första öppet homosexuella president och maken Chasten, lärare och sociala medier-favorit skulle bli unik som förste first gentleman of the United States.

Klobuchar är senator för delstaten Minnesota, tidigare åklagare och medlem av senatens justitieutskott. Där fick många upp ögonen för henne under utfrågningarna av Brett Kavanaugh som senare godkändes som domare i högsta domstolen.

Amy Klobuchar anses vara en mittendemokrat och mindre progressiv än flera av de andra demokratiska kandidaterna. Hon vill se förändringar av sjukförsäkringssystemet, men menar att de mest radikala förslagen är orealistiska att genomföra i nuläget. Hon har ofta arbetat tillsammans med republikanska kollegor i senaten.

Bernie Sanders har varit senator för Vermont sedan 2007 och innan dess kongressledamot i representanthuset samt borgmästare i samma delstat. Kallar sig själv socialist, vilket är högst ovanligt i amerikansk politik (även om det nu finns flera kongressledamöter i representanthuset som gör detsamma). Sanders ställde upp i valet 2016 och bjöd Hillary Clinton på en oväntad hård primärvalsstrid.

Med sina progressiva förslag och idéer har den Brooklynbördige politikern bidragit till att demokraterna gått vänsterut på den politiska skalan. Bland annat vill Sanders förändra det privata sjukförsäkringssystemet från grunden och skapa en offentlig modell. Han vill se avgiftsfria offentliga universitet och öka minimilönen.

Dollarmiljardär och grundare till en av världens största hedgefonder. Steyer, som är bosatt i San Francisco, går bland annat till val på offensiva klimatreformer och på att begränsa företagens makt i politiken.

Även om han gav sig in sent i valkampen är han ett välkänt namn bland många demokrater, eftersom han de senaste åren finansierat en kampanj där han argumenterar för att Donald Trump ska ställas inför riksrätt.

Försöker profilera sig själv som en person som står utanför det politiska etablissemanget i Washington och som någon som kan utmana Trumps ekonomipolitik.

Konservativ radiopratare som satt en period (2011-2013) i representanthuset för ett distrikt i Illinois. Tillhörde den så kallade Tea party-rörelsen.

Bakgrund som socialarbetare i Chicago.

Har tidigare blivit uppmärksammad för flera kontroversiella, bland annat rasistiska, uttalanden.

Har i sin politiska karriär varit för en striktare budgetkontroll och emot begränsningar i aborträtten. Aktiv i frågan om vapenkontroll men har genom åren bytt åsikt ett par gånger vad gäller om kontrollen ska skärpas eller inte.

Senator för delstaten Massachusetts och professor i juridik. Warren räknas till partiets vänsterkant och har gjort sig känd för sin kritik mot Wall Street och de amerikanska bankerna. I dag riktar hon udden mot de stora techföretagen, som Facebook och Google, som hon anser har för mycket makt.

Hon har länge varit för en omfattande sjukvårdsreform och vill göra universiteten gratis. Hennes tidigare påstående om rötter i den amerikanska ursprungsbefolkningen har kritiserats hårt av bland annat Cherokee Nation, som hon sagt sig tillhöra genom släktskap.

Guvernör i Massachusetts 1991-1997. Ställde i presidentvalet 2016 upp som kandidat för Libertarianska partiet tillsammans med Gary Johnson.

Jurist som under slutet av 1980-talet arbetade för justitiedepartementet under Ronald Reagans presidentskap.

Starkt kritisk till Donald Trumps ledarstil – och anser att han har större chans att vinna de oberoende väljarna i det kommande valet. Konservativ i ekonomiska frågor med krav på strikt budgetkontroll, liberal i så kallade sociala frågor, Weld är till exempel en stark supporter av rätten till abort.

De kandiderar också

Michael Bennet (D), John Delaney (D), Tulsi Gabbard (D), Deval Patrick (D) och Andrew Yang (D).