Bränderna hålls inom begränsningslinjerna

Branden i Hässleholms kommun bröt ut igår vid lunch och under eftermiddagen och kvällen deltog fyra helikoptrar och vattenbombande.

Ett 50-tal personer från 23 hushåll har evakuerats.

Under natten har räddningstjänsten alltså primärt fokuserat på att hålla de så kallade begränsningslinjerna. Nu när solen gått upp kommer man gå in mer offensivt för att släcka de delar där det fortfarande brinner.

Om väder och vind inte försvårar arbetet, tror Johan Sjöberg, vid Räddningstjänsten Kristianstad, att branden kan vara släckt under dagen.

Utöver branden i Hässleholm har räddningstjänsten på flera andra håll i landet under natten jobbat med att hålla koll på brandområden.

Bland annat har ett 20-tal brandmän hållit koll på det område utanför Gislaved där en stor skogsbrand härjade under gårdagen. Där har räddningstjänsten sedan igår kväll framförallt arbetat med att blötlägga marken så mycket som möjligt för att inte branden ska flamma upp igen.

Under natten har även ett 15-tal brandmän arbetar under natten med att bevaka en skogsbrand utanför Landvetter i Härryda, som var under kontroll vid 23-tiden i går kväll.

Även i södra Norge brinner det – en stor skogsbrand i Sokndal har lett till att nära 400 personer där har fått lämna sina hem.