Rekordmånga sommarjobb i år

– Det är ganska många som sökt. Vi har mycket helgpersonal, studerande som vill jobba under sommaren. Trycket är ganska hög, det kommer in folk och frågar hela tiden, säger Katarina Lilius som driver ett kafé i centrala Stockholm.



Hur ofta säger du nej?



– Nu har vi sagt nej framöver, för vi har rekryterat för sommaren. Så det är klart.



Sommarjobb är ofta ett första steg in på arbetsmarknad för unga, men också för till exempel nyanlända. Kartarina Lilius liksom många andra arbetsgivare har redan rekryterat sina sommarvikarier, men det finns fortfarande möjligheter att hittat ett jobb - nu när de senaste årens trend med ett ökat utbud av jobb ser ut att hålla i sig.



Arbetsförmedlingens senaste prognos fram till sommaren pekar nu mot totalt 150 000 utannonserats jobb på Platsbanken. Till det kommer jobb som förmedlas av kommuner och privata jobbförmedlingar.



Från december till och med mars registrerades närmare 96 000 sommarjobb på Platsbanken, säger Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen.



– Det är nytt rekord. Vi har aldrig kunnat se så många lediga sommarjobb som vi ser i år.



Vad beror det på?



– Det finns många olika anledningar. En är att det är fler än någonsin som jobbar och det är fler som ska ha semester, men också att vi har ett gott samarbete med många arbetsgivare.



Hotell- och restaurang är en av de branscher som behöver förstärkning under sommaren, liksom industrin och inte minst vård och omsorg där det kan vara lite lättare att få in en fot, säger Johan Eklöf.



– Där finns det flest jobb att söka. Har du inte tidigare jobbat, har du inte utbildning inom vård så finns det jobb som personlig assistent eller som vårdbiträde som är en alldeles utmärkt inkörsport i den branschen.



Även utan utbildning?



– Ja, arbetsgivarna är i stort behov. Det handlar mycket om att ha rätt inställning och personlighet för att klara det jobbet, säger Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen.