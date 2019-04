Spelbranschen: Vi har inte misslyckats

Ministern uppmanade i vintras spelbranschen att komma med konkreta förslag på självreglering, men enligt Shekarabi var förslagen inte tillräckliga.

Jenny Nilzon, vd på spelbranschens riksorganisation välkomnar den nya utredningen, men menar att branschens förslag behöver tid för att få effekt.



– Jag tycker inte att vi misslyckades. Han kallade ju till sig branschen i februari och sen hade vi fram till sista mars att komma med åtgärder som skulle innebära märkbar förändring. Och det vi gjorde bland annat det var att ta fram tydliga riktlinjer där vi tolkar lagen och försökte förklara och beskriva vad är måttfullhet. Och de började gälla första april, så det är klart att vi har ju inte gått så långt för att se effekten av dessa.



– Sen när man pratar om mängden reklam, det är inte så enkelt att bara gå in som bransch och dra ner volymen.



– Vi har gått långt när det gäller innehållet i reklamen. Och det är klart att inte vi som bransch går in och säger att vi förbjuder reklam. Men vi har dragit det så långt vi bara tycker är möjligt just nu. Vi vill verkligen få till ett ökat konsumentskydd och vi tycker också att det är för mycket reklam och ibland innehållet också för aggressivt. Men vi är hoppfulla kring den nya lagstiftningen och kring vår självreglering att det kommer ge effekt på sikt.