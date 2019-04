Många bävar inför framtiden

Kista efter kista bärs fram och placeras runt ett provisoriskt altare som byggts upp utanför kyrkan i Negombo.



Begravningsceremonin bevakades av ett hundratal tungt beväpnade personer från säkerhetsstyrkorna som slagit en järnring runt de sörjande och själva kyrkan. Just här i staden Negombo dödades minst 106 personer vid söndagens attack.



Sajeewa Fernando förlorade inte bara sin svärmor, två svägerskor och deras barn vid attentatet, han säger att det som hänt gör att han har förlorat förtroendet för politikerna som inte kan skapa säkerhet för alla i Sri Lanka.

I området runt kyrkan vajar en vit flagga i stort sett utanför varje hem som visar att man just där har förlorat någon i familjen. Människorna i området är efter attentatet rädda, Malmi förlorade flera av sina släktingar vid attacken.

I den pågående utredningen så kommer det nu fram en bild av vilka attentatspersonerna var. Det visar sig nu att åtta av dom nio självmordsbombarna var Sri Lankesiska medborgare. De flesta av dem var välutbildade, övre medelklass-ungdomar, med kontakter inom den politiska eliten och flera av dom har studerat i Europa och Australien.



Två av självmordsbombarna var bröder och tillhör en mycket känd och respekterad affärsfamilj i Colombo.

I går fick både Sri Lankas polischef och en hög chef inom försvarsdepartementet lämna sina jobb på uppmaning av presidenten.



De två är de första av många som kommer få lämna sina poster när nu presidenten kommer att omorganisera hela polis- och försvarsledningen. En omorganisation som leda till att president Sirisena kommer att stärka sin makt om säkerhetsapparaten.

Sedan några dagar råder det undantagstillstånd i Sri Lanka, det för att ge regeringen och myndigheterna större befogenheter i jakten på de som ligger bakom söndagens attacker.



Det innebär bland annat att myndigheterna kan plocka in personer till förhör och hålla de instängda utan specifika anklagelser under en längre tid.



Det här är något som oroar människorättsaktivisten Ruki Fernando som under många år har kartlagt brott mot mänskliga rättigheter i landet. Han tror att regeringen nu kommer att utnyttja situationen och försöka införa nya hårda lagar som kommer att minska medborgarnas rättigheter.

Varje regering i Sri Lanka har ett intresse av att införa lagar som håller befolkningen i schack säger människorättsaktivisten Ruki Fernando. De lagar som presidenten nu vill införa är lagar som ger myndigheterna större befogenheter att kontrollera medborgarnas liv och visar på vilken väg regeringen kommer att ta efter attentaten och inför det kommande presidentvalet.