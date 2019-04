Rädsla hos kristna och muslimer i Sri Lanka

Idag avgick Sri Lankas försvarsminister Hemasiri Fernando och säger att han tar på sig ansvaret för att försvarsministeriet inte kunde förhindra självmordsattackerna i söndags.

Under dagen har flera säkerhetsoperationer genomförts i huvudstaden Colombo. Bland annat stängdes flygplatsen under några timmar när polisen genomsökte ett misstänkt fordon. Samtidigt spärrade man av området kring landets Centralbank efter att man där hittat ett misstänkt föremål. På ingen av platserna hittades några bomber eller sprängmedel, men det visar på den spänning som råder just nu.

– Vi lever i skräck just nu, säger Hussain Mohamed som är ordförande för Sri Lanka Islamic Centre, en opolitisk organisation som jobbar med samarbetet mellan landets olika religiösa grupper.

Hussain Mohamed berättar att många muslimer nu känner sig rädda för att man ska utsättas för hämndaktioner efter helgens terrordåd.

Han säger att alla Sri Lankas muslimska organisationer tillsammans har tagit avstånd från dem som ligger bakom attentaten och han vill inte kalla dem muslimer.

Rädslan för nya attacker är också tydlig hos landets kristna minoritet som var målet för självmordsbombarna i söndags. Den katolska kyrkans kardinal i Sri Lanka har på uppmaning från landets säkerhetsstyrkor beslutat att alla katolska kyrkor ska hållas stängda tills vidare och säkerhetsläget har förbättrats.

Fader Nevill leder den församling i Negombo som drabbades vid attacken och han berättar att kyrkan nu försöker få de drabbade familjerna att förstå och förlåta dem som utförde attentaten.