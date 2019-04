Moçambique drabbas av ny cyklon

Vad har hänt hittills?

– Cyklonen som heter Kenneth drog in i går kväll över norra delen av Moçambique över staden Pemba, säger Ekot:s Afrikakorrespondent Samuel Larsson.

– Det är fortfarande inte helt klart hur stora skadorna är här, för att hela staden har skurits av från ström och telekommunikation. Det kommer dröja några dagar tills vi vet hur stora skadorna är.

Har man kunnat förbereda sig?

– Man fick reda på att cyklonen skulle dra in för några dagar sedan. Men så sent som i går så uppgraderades den till en kategori fyra cyklon. Då handlar det om stormvindar på över mer än 60 meter per sekund.

– Det har rapporterats om att det är den starkaste cyklonen sedan man började mäta styrkor på cykloner - för 60 år sedan - som har drabbat den här delen av Afrika. Det är också första gången som två cykloner drar in över Moçambique under samma säsong. Så det här är någonting mycket ovanligt som har hänt nu.