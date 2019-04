Skott vid synagoga i San Diego

Skottlossningen inträffade under firandet av den judiska högtiden pesach.

En företrädare för San Diegos sheriffkontor uppger att det finns "flertalet offer med varierande skador", enligt NBC.

Sheriffkontoret i Poway skriver på Twitter en person har gripits och tagits in till förhör.

Update #1: A man has been detained for questioning in connection with a shooting incident at the Chabad of Poway synagogue. @SDSOPoway Deputies were called to Chabad Way just before 11:30 a.m. There are injuries. This is a developing situation.