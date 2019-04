Tågbiljetter går åt när flyget står stilla

SJ har satt in 18 extra avgångar under helgen på sträckorna Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm. På många andra har man också satt in extra vagnar. Totalt är det 5000 extra sittplatser som lagts till för att fånga upp den extra trafiken som tillkommer på grund av pilotstrejken.

Två som tar tåget istället för att flyga är Järpenborna Linda och hennes dotter Josefine.

– Vi fick boka om i torsdags kväll och ta tåget istället för flyget. Det gick ganska bra, det svåraste var att veta när vi skulle boka, sade Linda på väg till Östersunds-tåget.

Även konkurrerande flygbolaget Norwegian har haft en ökad efterfrågan och extra fulla flygplan.

Ytterligare 110 000 väntas bli påverkade under måndagen och tisdagen, enligt SAS. Och parterna har under dagen inte kommit varandra närmare när det gäller de tre huvudsakliga kraven; högre lön, förutsägbarhet i schemat, och att flygbolaget inte ska kunna flytta jobb till lågprisbolag.

Rawaz Nermany är ordförande för Svenska Pilotförbundet.

– SAS har under en lång tid haft samarbetsavtal med oss piloter kring underleverantörer ska hanteras och de har man sagt upp och inte velat diskutera. Företaget sitter bara med armarna i kors och tittar ut genom fönstret.

Arbetsgivarsidan menar å sin sida att piloterna ställer orimliga krav. Torbjörn Granevärn, Transportföretagen flygbranschen, förhandlar för arbetsgivarsidan:

– Bolaget kan inte gå med på piloternas yrkande eftersom det skulle äventyra anställningstryggheten för samtliga de 10 000 anställda inom sas och allvarligt skada bolagets konkurrenskraft, säger han.