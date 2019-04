Kvinnors röster kan avgöra Indiens framtid

– Vi behöver toaletter så att vi slipper göra våra behov på fälten och så behöver vi dricksvatten, säger Tania Sultana som bor i byn Balti i Västbengalen nära den bangladeshiska gränsen.

Hon är 24 år och ska rösta för första gången. Hon är förtjust i Didi som Trinamoolkongressens partiledare Mamata Banerjee kallas.

– Didi arbetar för kvinnor och för flickors möjlighet att studera, säger Tania Sultana.

I 2019 års parlamentsval förväntas kvinnornas valdeltagande gå om männens. Fram till 2009 var valdeltagandet tio procent lägre bland indiska kvinnor jämfört med männen men sedan dess har allt fler kvinnor valt att rösta. Nu för tiden fattar också kvinnorna självständiga beslut när det gäller vilken kandidat de ska rösta på.

– Kvinnor tittar mer på tv och är aktiva på sociala medier vilket lett till att deras intresse för politik ökat, säger Sanjay Kumar chef på forskningsinstitutet Centre for the Study of Developing Societies.

I Västbengalen är Trinamoolkongressen det stora partiet som tros vinna även detta val. Mamata Banerjee har lovat att 41 procent av parlamentsplatserna ska gå till kvinnor. Även i delstaten Orissa har chefsministern lovat reserverade kvinnoplatser.

– Det här har ökat pressen på BJP och Kongresspartiet att göra detsamma, säger Sanjay Kumar.

De båda rikstäckande partierna har följt efter de mindre och lovat ändra författningen så att 33 procent av mandaten är vigda åt kvinnor. I dag är 66 av 543 parlamentsledamöter kvinnor.