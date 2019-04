Svårt för militär och demonstranter att enas

Militären och representanter för demonstranterna är överens om att styra tillsammans, men inte hur det ska gå till.



Bland de tusentals demonstranterna i huvudstaden Khartoum råder det nu delade meningar om överenskommelsen.



– Jag tycker det verkar lovande om de kan samarbeta, det kan bara leda till något gott, säger Smahidma, som sitter och säljer te inne på det stora område i centrala Khartoum som ockuperats av demonstranter de senaste veckorna.



I helgen kom beskedet att dialogen mellan de militära kuppmakarna som avsatte den impopulära Omar al-Bashir efter 30 år, och de civila demonstranter vars protester bäddade för kuppen, hade nått framgång.

Militären och en bred samling av opposition och civilsamhälle skulle leda Sudan gemensamt under en övergångsperiod.



Men långt ifrån alla delar teförsäljaren Smahidmas optimism kring samarbetet. Arua har just passerat den rigorösa säkerhetskontrollen för att komma in på protestområdet. Med Sudans flagga målad på kinderna och slagord fasttejpade på kläderna kommer hon, precis som tiotusentals andra, hit varje kväll för att försöka pressa militären att lämna ifrån sig makten.



– Jag är emot att militären över huvud taget ska vara med och styra, säger Arua och får medhåll av sina kompisar. Vi litar inte på dem, säger de.



Men det är långt ifrån säkert att det över huvudet taget blir något gemensamt styre. Militärens bud är ett gemensamt råd, men med stor militär majoritet. Demonstranterna kräver civil majoritet.



Men en sak verkar demonstranterna här i Khartoum överens om. Så länge militären behåller makten kommer de enorma demonstrationerna fortsätta att blockera kvarteren framför militärens högkvarter.



– Protesterna måste fortsätta, vi måste fortsätta pressa. Annars kommer vi snart vara tillbaka i den gamla regimen, säger Arua.