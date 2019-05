Oppositionen vill att polisen utreder sparkad minister

Williamson fortsätter att bestrida anklagelserna mot honom. Det rapporterar vår Londonkorrespondent.

Ingen regering har läckt så mycket till de brittiska medierna som den som premiärminister Theresa May leder just nu, men när det i förra veckan också sipprade ut information från det så kallade säkerhetskabinettet som består av de nio tyngsta ministrarna fick May nog.

Premiärministern skrev i ett ovanligt hårt formulerat avskedsbrev till Gavin Williamson att det finns övertygande bevis för att han bär ansvaret för att informationen kommit ut.

Uppgifterna från ett möte som publicerades i Daily Telegraph var att det kinesiska telekombolaget Huawei ska få hjälpa till med att bygga upp 5G-nätet i Storbritannien. Ett högst kontroversiellt beslut som Williamson tidigare motsatt sig.

Att läcka från säkerhetskabinettet, där bland andra de brittiska underrättelsetjänsterna delar med sig av hemlig information, är ett av de största övertrampen en brittisk minister kan göra, särskilt en försvarsminister.

Alla som deltar på mötena har tystnadsplikt. Det är därför som till exempel oppositionspartiet Labours vice partiledare Tom Watson tycker att en polisutredning borde tillsättas.

– Hon säger i praktiken att han brutit lagen och lagen måste gälla även för politiker, säger Watson.

Den här skandalen är det sista det hårt pressade konservativa regeringspartiet behöver. Särskilt i dag då det hålls lokala val i större delen av England och Nordirland. Gavin Williamson gör det dessutom svårt för Theresa May genom att insistera på att han inte bär någon skuld till läckan.

Hans ersättare Penny Mordaunt är nu Storbritanniens första kvinnliga försvarsminister.