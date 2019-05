Risk för fler zikaskadade barn

Orsaken är att en stor del av befolkningen aldrig smittades för fyra år sedan. Det innebär risk för en ny våg av zikaskadade barn med förkrympta hjärnor.

– Det borde redan finnas ett fungerande vaccin eller en bot mot zika, anser Bruna Barbosa i Limoeiro i nordsötra Brasilien.

Hon fick dottern Anne för tre och ett halvår sedan. Anne föddes med en förkrympt hjärna , så kallad mikrocefali orsakad av zikavirus via ett myggbett under graviditeten.

En brasiliansk studie på 200 zikaskadade barn mellan tre och fyra år gamla visar att de flesta har svåra hjärnskador, kramper och epileptiska anfall och muskler och leder är låsta som hos CP-skadade. Bara en handfull kan gå eller prata.

Sju av tio av mammorna är dessutom deprimerade enligt stiftelsen Fundação Altino Ventura.

Vetenskapliga studier har visat att zikaepidemin var väldigt koncentrerad i den nordöstra delen av Brasilien och att det är förklaringen till alla mikrocefalifallen just här.

En stor del av Brasiliens befolkningen är därför fortfarande osmittade och inte immuna, så enligt experter är det en tidsfråga innan nästa zikaepidemi bryter ut i en annan landsända.

– En dag kommer vi se detta och då sannolikt med mikrocefalifall, anser till exempel professor Esper Kallas vid Sao Paolos universitet.

Med en stor epidemi blir det många fler barn som föds med förkrympta huvuden, tills ett zikavaccin tagits fram. Esper Kallas är en av många forskare som jobbar på det, men det lär dröja åtskilliga år ännu.

– Vi förväntar oss en ny zikaepidemi med fler skadade barn inom två-tre år förutspår epidemiologen professor Fatima Marinho Professor vid Universitetet i Rio, som var smittskyddschef på hälsoministeriet under tio år, tills nye presidenten Bolsonaro tillträdde vid årsskiftet.

Referens: Brady O J. et al, The association between Zika virus infection and microcephaly in Brazil 2015-2017: An observational analysis of over 4 million births, PLOS Medicine 2019, doi.org/10.1371/journal.pmed.1002755