Fortsatta attacker – flera döda

Varningssirenerna har tjutit runt om i södra Israel i natt och under morgonen.



I den senaste eskaleringen har flera byggnader i södra Israel träffats, en man i 50-års åldern dödades när en byggnad träffades av en raket i staden Ashkelon.



En mängd andra städer i södra och centrala Israel har också träffats av de aldrig sinande raketsvärmarna.



På ett dygn har 430 raketer skjutits från Gaza. Israel har svarat med intensiva flygattacker.



Under natten och morgonen har en mängd mål attackerats. Främst baser, raketramper, verkstäder, lager och andra byggnader tillhörande Hamas och Islamiska jihad.



Sju palestinier uppges ha dödats, bland dem en gravid kvinna och hennes 14 månader gamla dotter.



Den israeliska försvarsmakten säger att målet är att krossa gruppernas förmåga att avfyra raketer och när de attackerat i bostadsområden uppges de först ha varnat boende med en mindre så kallat "tak-knackar bomb" för att få civila att lämna.



Hamas och Islamiska Jihad hotar med fortsatta raketattacker men deras agerande fördöms av omvärlden.



Hamas har också varnat för attacker under Eurovisions-schlagerfestivalen som hålls i Tel Aviv snart.



Terrorgruppen som styr Gaza vill bland annat sätta press på Israel för att få bättre villkor och lätta den hårda blockaden mot Gaza.



Hittills har effekten blivit den motsatta då Israel stängt alla gränsövergångar, både för persontrafik och varor.