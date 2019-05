Bolund: Vi vill bygga ett grönt hus för framtiden

I sitt tal påpekade Per Bolund att Miljöpartiet ska ta ansvar för att en politik med social inriktning förs.



– Vi vill bygga ett grönt hus för framtiden, där alla har plats, sa Per Bolund.



Han sa också att partiet kan vara stolt över att ha bidragit till en rad stora förändringar inom svensk politik.



Utan MP hade det inte funnits så hade det inte funnits flygskatt, biståndet hade inte förhöjts och den nya gymnasielagen inte funnits, sade Bolund som påpekade att Sverige har kommit långt inom miljöpolitiken.



– Nu gör vi världens bästa miljöpolitik ännu bättre, sa han och påpekade bland annat på att det blir förbud att leta och utvinna kol- och fossilbränsle i Sverige.



Bolund ser stora möjligheter till en nystart för den gröna rörelsen och ökat stöd för MP, och han säger att han hoppas på ett tvåsiffrigt resultat för partiet i EU-valet.



– Per Bolund riktade huvudsakligen in sig på miljöpolitik. Han pratade väldigt lite om integration och flyktingpolitik, förutom i samband med gymnasielagen, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg i en analys.



– Det fanns bara få angrepp på de politiska motståndarna.



– En politisk nyhet som han lanserade är att alla nybyggda hus ska ha solceller på taket. Annars var det inte så stora nyheter.