Konflikterna ökar om den indiska kon

Lagstiftning för att slå fast djurets status som heligt skulle lösa konflikterna menar en expert som vår korrespondent Naila Saleem träffat.



– Vad menar man när man säger att kor är heliga? Är korna i Pakistan och Sverige heliga till exempel? Nä det är inte vad hinduismen avser, anser D Shyam Babu.



Han är forskare vid Centre for Policy Research och menar att det behövs en diskussion både bland religiösa företrädare och politiker kring vilka kriterier som krävs för att en ko ska anses som helig.

D Shyam Babu tycker också att konceptet kring den heliga kon borde arbetas in i Indiens sekulära lagar när nu frågan om ko-hantering blivit så känslig.

Under BJP:s regeringstid har frågan politiserats och konflikterna ökat. Så kallat ko-aktivister har tagit lagen i egna händer och attackerat muslimer och daliter under förevändningen att de hanterat nötkreatur olagligt.



2017 förbjöd den BJP-ledda regeringen all handeln med kreatur för slaktändamål, men det förbudet upphävdes av landets högsta domstol med argumentet att det inskränker på individens rätt att idka handel.



D Shyam Babu pekar på de inneboende motsättningarna i dagens system.



- Vi kräver att muslimer och daliter ska behandla kor som heliga medan hinduerna inte har några skyldigheter. När kon slutar ge mjölk tar många bönder inte längre hand om dem, säger D Shyam Babu.