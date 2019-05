Länen som får mest och minst i EU-bidrag

Om man ser till invånarantal i respektive län är det mottagare i Jämtlands län som får mest pengar, 6 900 kronor per invånare och Örebro län minst på 1 200 kronor per invånare.

Tommy Henningsson, kommunchef i Hällefors kommun menar att det kan vara svårt för små kommuner att söka bidrag:

– Jag är egentligen inte så förvånad. Jag kan tänka att Örebro, som är den stora kommunen, de har muskler att göra det här, en liten kommun har betydligt svårare att ge sig in i det där. Man vet att då måste man ha finansiering att klara den här delen och det tror jag hämmar, säger Tommy Henningsson.

Sveriges Radio har granskat bidragen från fyra struktur- och investeringsfonder som fördelar en stor del av EU-bidrag. Det handlar om Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden och Havs -och fiskerifonden. Totalt har svenska projekt fått drygt 21 miljarder kronor i bidrag från de här fonderna mellan 2014-2018.

Örebro är alltså det län om får minst i bidrag när man ser till den totala summen delat på antal invånare, på 1200 kronor per invånare. Mest får Jämtlands län per invånare på nästan 7000 per invånare. Patrik Sällström, ställföreträdande avdelningschef på Tillväxtverket i Östersund:

– Man är ganska duktig på att mobilisera sig, från kommunal nivå till olika aktörer som är väl medvetna om vad det finns hjälp att söka. Som är duktiga på att söka och få pengar, säger Patrik Sällström.

Om man i stället tittar på hur mycket pengar ett län totalt får är det de folktäta länen som får mest, men då kan det också handla om projekt som myndigheter placerade i t.ex. Stockholm arbetar med, men som rör andra delar av landet.



De lägsta summorna får Gotland, Blekinge och Södermanlands län på drygt 300 miljoner vardera.

En av de som får bidrag är Marie Svensson som är VD för ett mindre företag i Malmköping som tillverkar larm och kommunikationslösningar. De har fått bidrag från socialfonden för att kunna för att stärka industrin genom kompetensutveckling:



– Det är ju en utmaning med mindre företag, man har ju inte obegränsade resurser. Det här är en jättemöjlighet för oss att fortsätta hänga med i utvecklingen. För det går fort där ute, säger Marie Svensson.