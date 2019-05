Ramberg: Tidsandan är FI:s värsta motståndare

FI:s och Soraya Posts valkampanj påminner brutalt om att 2014 är längesen. Den våren seglade Post in i EU-parlamentet på en våg av anti-rasism, identitetspolitik och feminism som drog med sig många studenter och storstadskvinnor på den vänsterliberala kanten. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade anledning att frukta FI:s framfart i sina väljarled. En röst på FI sågs som en röst mot SD och en blåslampa under den etablerade vänstern.



Sen kom det stora omslaget, flyktingdebatten vände stämningsläget radikalt och identitetspolitik blev ett skällsord, också i vänsterdebatten. De flesta av de som då röstade på FI, väljare som i sakfrågor låg nära Vänsterpartiet, har nu fyllt Jonas Sjöstedts led i stället. Många partier beskriver sig i årets EU-val som röster mot högerextremism och rasism, det är svårare att hitta partier som inte varnar för högernationalismens framfart i Europa.



Soraya Post startade EU-karriären med att chocka många av sina väljare. Hon röstade för den konservative kristdemokraten Jean Claude Juncker som ordförande för EU-kommissionen. Till sitt försvar angav hon då en rad argument, i dagens utfrågning mindes hon bara ett av dem. Post hävdar att det är hennes förtjänst att det finns en kommissionär som har ansvar för frågor om mänskliga rättigheter.



Nu har Soraya Post en dubbel utmaning, hon ska både övertyga väljarna om att just FI är bäst på att motarbeta ytterhögerns växande inflytande och att hon trots usla siffror kan få tillräckligt med röster för att klara mandatet.



FI sticker ut från övriga startfältet på några punkter. Soraya Post vill ha bindande EU-regler för allt som, enligt FI, leder till bättre jämställdhet. Några av de andra partierna ser gärna att EU driver på och skapar tryck på medlemsländerna men fruktar att tvingande regler på ett område kan leda till att Sverige tvingas gå med på försämringar på andra områden.



Soraya Post är ovanlig också genom att hon inte förespeglar att EU-parlamentet skulle kunna genomföra det egna partiets förslag den kommande mandatperioden. Hon säger tydligt att en röst på FI framför allt är en röst för en långsiktig opinionsbildning. Post påstår inte att hennes förslag mot sexuellt våld och för fria aborter kan förverkligas på fem år, bara att ett växande stöd för FI:s ideer ska längre fram leda till att EU-systemet svänger.



Också i en annan fråga avviker FI tydligt. Partiet avvisar tanken på att Ryssland ska bemötas med militära medel. Post tonade i utfrågningen ner det säkerhetshot många andra varnat för efter den ryska annekteringen av Krim och talade sig varm för medling och konfliktförebyggande arbete. Antimilitarism och fred är centrala punkter i FI:s politiska program. Det var därför förvånande att Post öppet medgav att hon inte tittat närmare på frågan om det ryska hotet. Av den som går mot strömmen i en tung fråga förväntar man sig genomtänkta argument.



På en annan punkt är det ingen tvekan om att FI:s toppnamn vet vad hon vill, som förkämpe för Romernas intressen och mot anti-ziganism är Post unik bland de svenska EU-kandidaterna.