Höjda tullar efter ny konflikt mellan USA och Kina

Kina kommer att svara på nya amerikanska handelshinder genom motåtgärder mot USA, det meddelade det kinesiska handelsdepartementet kort efter att USA:s president Donald Trump beslutat att införa högre tullavgifter på kinesiska varor till ett värde av 200 miljarder dollar.



Kinas vice premiärministern Liu He befinner sig i Washington för den elfte förhandlingsomgången i handelskonflikten mellan Kina och USA som trappats upp under det senaste året.



Efter vad som sett ut som framsteg i förhandlingarna, ska Kina ha beslutat att ändra sig på flera överenskomna punkter, vilket ledde till det amerikanska beslutet om höjda tullavgifter på fler varor från Kina.



Det amerikanska beslutet innebär att tullavgifterna på vissa kinesiska varor höjs från 10 procent till 25 procent när produkterna ska in i USA.



Enligt det kinesiska handelsdepartementet strävar den kinesiska sidan efter att lösa problemen genom förhandlingar och vad man kallar gemensamma ansträngningar. Efter de avbrutna samtalen igår berättade USA:s president att han fått ett brev från Kinas president Xi Jinping. Förhandlingarna kan komma att återupptas senare idag.



Upptrappningen i handelskriget mellan USA och Kina kommer från och med idag att drabba både kinesiska exportföretag och amerikanska företag som har tillverkning i Kina, som båda får betala högre avgifter. Däremot väntas utvecklingen gynna vissa producenter i USA som slipper att konkurrera med billiga kinesiska importvaror.