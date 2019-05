Norén och Kjellman analyserar första semifinalen

Svenska Victor Crone är klar för final. Med sig har han Cyperns Tamta, hennes svenska låtskrivare och den isländska BDSM-technogruppen Hatari.

Victor Crone från Österåker representerar Estland i Eurovision Song Contest och har nu knipit en finalplats i Eurovision Song Contest. Hans låt “Storm” handlar om att ta sig ur en tuff period, och Victor Crone berättade tidigare för TT att han har vuxit som person och musiker sedan Melodifestivaldebuten för fyra år sedan.

– Jag känner att jag kan njuta mer nu och göra det jag vill göra, sade han.

Sjutton bidrag tävlade i den första semifinalen om tio åtråvärda platser i lördagens Eurovisionfinal i Tel Aviv.

Startfältet har ansetts svagare än i den andra semifinalen som sänds på torsdag, då svenske John Lundvik tävlar.

Repetitionerna inför semifinalen har kantats av många tekniska problem för Victor Crone, bland annat fungerade inte den visuella stormen som den skulle. Men i semifinalen fungerade allt som det skulle.

– Jag är väldigt nervös när de första repetitionerna gick som de gick. Det gav en viss oro, man har lagt ner en hel del tid på det här, och det handlar om saker man inte kan styra över, sade han då.

Victor Crone har tidigare deltagit i svenska Melodifestivalen – 2015 tävlade han och Behrang Miri med låten “Det rår vi inte för” men åkte ut i Andra Chansen.

Tamta och hennes “Replay” har varit en av förhandsfavoriterna. Bakom sig har hon ett team med svenska dansare, låtskrivare och koreograf. De som ligger bakom låten är Alexander Papaconstantinou, Geraldo Sandell, Viktor Svensson, Albin Nedler och Kristoffer Fogelmark.

De tre förstnämnda skrev även Cyperns bidrag "Fuego" förra året. Låten framfördes då av Eleni Foureira som knep en andraplats i tävlingen.

Hatari har varit omdiskuterade långt innan Eurovision Song Contest drog i gång. Dels på grund av sin BDSM-estetik och låtrader som “Hatet ska segra”, dels på grund av att de uttalat sig kritiskt till värdlandet Israels roll i Mellanösternkonflikten.

De har bland annat utmanat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i en isländsk wrestlingmatch.

Inledde kvällens semifinal gjorde förra årets vinnare Netta Barzilai. Hennes dröm om att delta i ESC gestaltades i en rörande film med en barnskådespelare som föreställde sångerskan som ung.

Det följdes av ett framförande av vinnarlåten "Toy" av just Netta.

– Jag kan inte fatta att Eurovision är i Israel. Jag har haft ett fantastiskt år, sade sångerskan från scenen.

SVT:s kommentatorer under hela veckan är Charlotte Perrelli, som för exakt 20 år sedan tog hem Sveriges fjärde vinst i ESC med "Take me to your heaven" i Jerusalem, och rutinerade Edward af Sillén, som sin vana trogen inte sparade på skämten inför de svenska tittarna.

- En kör som såg ut som fem deppiga pappor på AA-möte, konstaterade han till exempel om Georgiens bidrag, och Australien kallade han "Disneys Frost på LSD".

I övrigt bjöd semifinal på ett potpurri av alla möjliga genrer, men som vanligt fanns det minst en klassisk balkanballad och "San Marinos discosilverfox" var sist ut för kvällen.

– Varmt proffsigt och väldigt snyggt på scenen", sammanfattade Edward af Sillén kvällens sändning.

De gick vidare från den första semifinalen:

Grekland: Katerine Duska – "Better love"

Vitryssland: Zena – "Like it"

Serbien: Nevena Bozović – "Kruna"

Cypern: Tamta – "Replay"

Estland: Victor Crone – "Storm"

Tjeckien: Lake Malawi – "Friend of a friend"

Australien: Kate Miller-Heidke – "Zero gravity"

Island: Hatari – "Hatrid mun sigra"

San Marino: Serhat – "Say na na na"

Slovenien: Zala Kralj & Gasper Santl – "Sebi"

Utslagna:

Montenegro: D mol – "Heaven"

Finland: Darude feat. Sebastian Rejman – "Look away"

Polen: Tulia – "Pali się"

Ungern: Joci Pápai – "Az én apám"

Belgien: Eliot – "Wake up"

Georgien: Oto Nemsadze – "Sul tsin iare"

Portugal: Conan Osíris – "Telemóveis"