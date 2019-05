ÖB varnar för att stycka upp försvarsförslag

– Vi uppfattar det som att man ska se rapporten som en helhet, det är ur det perspektivet vi tar oss an rapporten när vi nu analyserar. För allting hänger ihop. Det behöver vara balans, det är en helhet. Börjar man plocka och detaljstyra, då minskar också förutsättningarna att lyckas för oss. Och risken är stor att man hamnar i situationer med fördyringar, med fördröjningar och den typen av konsekvenser, säger Micael Bydén.

Den politiska splittringen om Försvarsberedningens förslag, med en kraftig ökning till 84 miljarder kronor per år 2025, handlar om just möjligheten att satsningen kan göras i sin helhet. Det vill Socialdemokraterna inte garantera i förväg och därför skrev de fyra borgerliga partierna inte under överenskommelsen.

– Försvarsmakten och jag tar vår utgångspunkt i att det finns en bred samsyn politiskt, bland alla partier som varit med i beredningen, kring ambitionen som finns i rapporten, där börjar vi vårt arbete nu, säger Micael Bydén.

ÖB får nu i uppdrag att gå igenom alla förslag i Försvarsberedningen och kontrollera att alla antaganden och siffror stämmer. I november räknar han med att kunna ge en korrekt bild för att regeringen ska kunna ta fram ett underlag för beslut i riksdagen om ett år.

Försvarsberedningens förslag är att höja nuvarande budget från drygt 50 miljarder kronor till 84 miljarder kronor per år till 2025.

Frågan är om satsningen räcker för att kunna försvara Sverige mot ett militärt angrepp.

– Vi välkomnar rapporten och vi ser att mycket i rapporten ligger i linje med vårt militära råd som som vi gått in med i våra underlag. Så det är den ena delen, och jag tycker det ser positivt ut och utan att föregå djupanalys här, så kan vi så kan vi se att de här satsningarna de kommer att innebära en ökad militär förmåga. säger Micael Bydén.

Hur pass bra är den förmågan?

– Vi ska komma ihåg var vi började för någonstans för några år sedan. Vi började på låga nivåer och vi har tagit steg framåt. Det här indikerar att det finns en förståelse att vi behöver göra mer. Vi kan också se att det bär mot 2025 och det kan också lägga en mycket bra grund för det vi behöver göra efter 2025.