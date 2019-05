Nordea: Kan dröja år till nästa räntehöjning

– 2019 är blekt år, ganska segt och trögt. Vi hade ju en avmattning vad gäller exporten, hushållens konsumtion och bostadsbyggandet redan förra året. Och det fortsätter och det betyder att sysselsättningen planar ut och att arbetslösheten börjar stiga under prognosperioden (2019 – 2020 reds. amn.), säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.



Men Annika Winsth menar ändå att risken för att avmattningen ska utvecklas till en lågkonjunktur har minskat under början av det här året.



– Tongivande centralbanker har bytt fot och flaggar för att det inte blir fler räntehöjningar i närtid och det är en väldigt viktig signal både till aktiemarknaden men också till konjunkturen. Och det minskar ju risken för en djupare lågkonjunktur.



Såväl den amerikanska som den europeiska centralbanken signalerar att de i år inte kommer att minska stimulansen av ekonomin genom att höja räntan. Och så är det i Sverige också. Riksbanken senarelade nyligen tidpunkten för när nästa räntehöjning tros komma till slutet av det här året eller början av nästa. Nordeas ekonomer tror inte att det blir nån höjning då och inte under resten av nästa år heller - och det kan dröja ytterligare några år.



– Vi har en risk för att arbetslösheten stiger, vi har andra centralbanker som avvaktar. Och att i den miljön höja räntan vore ganska anmärkningsvärt, säger Annika Winsth.



De senaste tio dagarna har det ju varit extra mycket fokus på handelskonflikten mellan USA och Kina med ökad oro på marknaderna. Men Annika Winsth tror inte att det blir ett fullskaligt handelskrig.



– Jag tror att båda parter ändå vill ha någon form av lugn och ro vad gäller tillväxten. President Trump går till val 2020 och inför det vill han inte ha problem vad gäller tillväxten. Kineserna har redan en tillväxt som har mattats av och blir ju svagare i sin förhandlingsposition ju mer tilltryckta de blir och de drabbas ju av de tullar som USA sätter.