Sverige stoppar utbildning av militärpersonal i Irak

- Försvarsmakten har ju en utbildningsinsats i Irak. Det vi nu kan säga är att vi givet läget har valt att frysa utbildningen, vi utför ingen utbildning just nu, säger Försvarsmaktens presschef Jesper Tengroth.

- Varför?

- Därför att säkerhetsläget just nu inte medger att vi inte just nu kan genomföra några utbildningsinsatser.

- Kan du beskriva hur säkerhetsläget är?

-Nej.

Jesper Tengroth vill inte utveckla vad som har föranlett beslutet, när det togs eller mer om hur Försvarsmakten bedömer säkerhetsläget i Irak. Samma besked kommer från Tyskland och Nederländerna, med inställda militära träningsinsatser.

USAs utrikesdepartement har beordrat icke nödvändig ambassadpersonal att lämna landet. Anledningen ska vara ett spänt läge mellan Iran och Irak.

Sverige har omkring 70 personer i Irak som utbildar det irakiska försvaret i att öka förmågan att motstå terrororganisationen IS framryckning.

De kommer tills vidare att stanna i landet, säger Jesper Tengroth:



- De är kvar i insatsområdet men utför inga utbildningsinsatser.

- Hur lång tid beräknar ni att det här ska pågå?

- Det kan jag inte svara på. Nu har vi fattat det här beslutet just nu och det är flera andra nationer som har gjort det också.