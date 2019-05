Uppåt för ekologiska hudvårdsprodukter

– Jag försöker väl mer när det gäller hudvård att köpa ekologiskt, för att det är bra för miljön.



– Jag diskuterar det med mina kompisar. Men matvaror är mer vanligt att jag och familjen köper ekologiskt



Unga konsumenterna Agnes Winsth och Elin Gunners. Ja just för livsmedel, inte minst för frukt och grönt har ju EKO produkter vuxit starkt under senare år. Men medan den tillväxten nu stagnerat går det att se tecken på att den istället sker inom andra varugrupper.

En rapport framtagen av den ekologiska hud- och skönhetsbranschens egen organisation, NOC Sweden, visar att försäljningen av just deras medlemmars eko-varor ökade med 26 procent under fjolåret och nu har en marknadsandel på runt fem procent. Och enligt en bedömning baserad på svaren från 53 av 200 tillfrågade företag kommer den andelen att sannolikt fördubblas inom 5- 6 år. Det säger Cecilia Ryegård som varit med och tagit fram rapporten.



– På ett internationellt plan sticker vi ju definitivt ut, för världsmarknaden i stort ökar med ungefär 10 procent per år. Där hade man för ett par år sedan en betydligt snabbare ökning, så vi kanske snarare ligger efter världsmarknaden lite grand och att vi ser den ökningen nu istället.



Vad som sedan verkligen är det bästa miljövalet med hänsyn till alla variabler är inte helt lätt att säga. Exempelvis tas ingen hänsyn till hur långt varorna transporterats. Cecilia Ryegård igen:



--Det är inget som är inräknat i själva certifieringen, eller för att få kalla en produkt ekologisk eller naturlig.



– Så om man tittar på de ekologiska avtrycken i slutändan så kan det hända att ekologiska hudvårdsprodukter exempelvis kräver mer av miljön än konventionellt producerade?



--Ja, det vet vi inte så mycket om i dagsläget så det är väl något man får fortsätta att utreda för att vara helt säker.