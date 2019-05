Stöd till förslag om IS-tribunal

– En tribunal är bra, säger Frans Timmermans till Ekot.



– De skyldiga måste straffas, annars blir det som ett gift i samhället, säger EU-kommissionens Frans Timmermans på blixtvisit här i Sverige under torsdagen under slutspurten av valkampanjen inför EU-valet nästa söndag.



Den svenska regeringen inbjuder alltså flera länder till möte om en tribunal som skulle kunna döma skyldiga IS-terrorister, förhoppningen är på plats i den drabbade regionen.



– Jag tror inte att det är en lösning att skicka tillbaka dem till länderna som de kom från, som de har pass från, säger EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.



Sveriges utrikesminister Margot Wallström hoppas nu att den svenska regeringen får ett brett stöd så att en tribunal ska kunna inrättas, även om det finns många frågor som måste lösas, enligt Wallström.



– Den situation som vi har nu med tusentals människor som kan behöva ställas inför rätta för brott begågna den senaste tiden av IS så kan det här vara en praktisk lösning så småningom, säger Margot Wallström.