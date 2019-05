Miljontals barn akut undernärda i Jemen

I alla salar på huvudsjukhuset i Aden ligger undernärda barn. Läkaren Fatma Naser visar runt. På en säng sitter 2,5 åriga Esra. Hon är akut undernärd, vägde fyra kilo när hon kom in, nu väger hon 5 trots att hon borde väga omkring 13 kilo.

Hennes ögon är stora men trötta. Hon är svårt medtagen, har hudförändringar och växer inte. Hälften av alla under fem år i Jemen har stannat i växten på ett sätt som inte går att ta igen enligt FN.

Esra är 2,5 år men ser ut som 1.

– Vi har varit här en månad. Nu är vi trötta och vill hem, berättar mamman.

360 000 barn under fem är livshotande undernärda, räknar man in alla under 18 år är det uppemot två miljoner tror FN.

Varje dag dör 100 barn i undernäring i Jemen.

I en annan säng sitter drygt 1-åriga Ferduz från Taiz. Hon har en fin gulröd klänning på sig, hon tittar på mig med stora ögon men orkar varken le eller gråta. Hon är som i sin egen värld. Längs väggen kryper en kackerlacka.

Läkaren berättar att Ferduz troligen skulle ha dött om de inte hade fått vård i tid. Hennes mamma Doua oroar sig.

– När hon blev sjuk blev jag så orolig, hon fick tumörer på benen och vi kom in akut. Det var tur för läkarna sa att hon inte hade klarat sig länge till

– Det är mitt enda barn så jag är så orolig för henne.

Men hur det blir när de skrivs ut vet hon inte. De har fortfarande ingenting att äta.

– Vi äter vad vi kan, vi tar det vi kommer över. Vi vet inte från dag till dag, timme till timme och vi har mat..

Doktor Fatma Nasser har arbetat 24 timmar i sträck. Arbetet med att behandla undernärda, svältande barn tar aldrig slut.

– Det är chockerande. Jag trodde aldrig att vi skulle se så många undernärda barn och jag trodde aldrig att vi skulle behöva behandla patienter som blir bättre bara för att tvingas behandla samma barn igen några veckor senare – av samma orsaker.

– Några kommer och dör. Vi har många kritiska fall som måste behandlas.

– Orsaken till undernäringen är fattigdomen och kriget och det tycks bli värre hela tiden. Det stannar aldrig av snarare tvärt om. Vi får ständigt fler patienter.

Om det finns någon ljusglimt, något hopp?

– Jag vet inte, vi hoppas det så klart, men då måste kriget ta slut, landet utvecklas och människor få bättre utbildning.

Hon är förtvivlad.

Hon räddar dagligen liv på små barn men varje dag dör här i Jemen över 100 barn till följd av svält och undernäring. Kampen för att rädda liv ger ingen tid över till sorg och tårar.