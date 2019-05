Komplex industribrand i Gävle under kontroll

– Strax före klockan två i natt fick vi larm om att industribrandkåren höll på och jobbade med en brand som pågick då i anslutning till deras sodapanna, säger Johan Melin som är inre befäl vid Gästrike räddningstjänst.

– Vi har varit där med totalt sex olika styrkor under hela natten, vi är fortfarande på plats, branden är inte under kontroll ännu. Det är en konstruktionsbrand som går mellan inner- och yttertak, säger Johan Melin.

Fabriken upptäckte branden klockan 01.14 i en lokal för så kallad indunstning, där illaluktande gaser tas om hand, berättar Billerud Korsnäs lokala talesperson Angelica Eriksson.

Massa- och kartongbruket i Gävle hamn är ett av världens största och tillverkar enligt hemsidan material till 200 miljoner dryckesförpackningar om dagen.

– Risk för spridning är det ju, det är en komplex byggnad och viss problematik i och med att det är 25 meter upp i luften som den här branden har pågått, säger Johan Melin på Gästrike räddningstjänst.

Hjälp kallades in från Tierp och i form av höjdfordon från Uppsala.

– En person är rökskadad, blev behandlad på plats och behövde inte uppsöka sjukvård, säger Johan Melin.



Varken Billerud Korsnäs eller räddningstjänsten kan svara på hur branden uppkom, men fabriken stod still i sitt årliga underhållsstopp sedan någon vecka tillbaka.

Produktionen var tänkt att dras igång igen i början av veckan men nu är det oklart när så kan ske.

Räddningstjänsten uppger att branden var under kontroll vid kvart i sju på söndagsmorgonen.