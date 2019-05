Brexit: Nu gör May ett sista försök

Trots att samtalen med Labour brutit ihop gör Theresa May ett försök att vinna över röster från oppositionen för att få ett utträdesavtal med EU godkänt under sommaren.



Det som läckt ut i brittiska medier är att hon föreslår att Storbritannien ska vara kvar i en tullunion med EU fram till nästa val. Det skulle ge Labour, som vill ha en permanent tullunion, chansen att få just det om partiet vinner valet som är planerat 2022.



Andra bitar i avtalet som ska läggas fram för en första omröstning i början på juni är att miljö- och arbetsmarknadslagar i Storbritannien åtminstone ska vara på samma nivå som inom EU.



För att försöka vinna över röster från regeringens nordirländska systerparti DUP föreslås också att det regionala styret i Nordirland ska få rätt att stoppa vissa lagändringar.

Bedömningen är att Theresa Mays försök att fiska efter röster inte kommer att lyckas. Labours partiledning har uppmanat sina ledamöter att inte rösta på förslaget.

Flera partikamrater till Theresa May som tidigare röstat på avtalet säger att de inte tänker göra det igen. Som före detta brexitministern David Davies.

Nästa premiärminister kommer bli bakbunden av det här avtalet om vi röstar igenom det, säger David Davies. Han tycker att Mays efterträdare som kan vara på plats tidigt i höst behöver börja om förhandlingarna på nytt med Bryssel.