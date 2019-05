Barnombudsmannen om fler häktade barn: Djupt oroande

Sveriges hantering av barn i häkte har tidigare fått kritik från bland annat FN:s tortyrkommitté och att fler minderåriga nu sätts i häkte är ingen bra utveckling, säger Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

– Häkte är ingen bra miljö för barn att vistas i överhuvudtaget, och om det är så att antalet barn i häkte ökar så är det naturligtvis djupt oroande, säger hon.

När det var som värst under våren låg veckogenomsnittet på fler än 35 häktade 15-17-åringar, som alltså passerat gränsen för straffmyndighet men som i lagens mening fortfarande räknas som barn. Och vissa av dem blir kvar på häktet länge.

– Det kan handla om månader, absolut. Det kan vara ganska långa häktningstider. Problemet är att de kan vara ganska många misstänkta i samma mål vilket gör att utredningarna drar ut på tiden, säger Björn Falkenström som är ungdomshandläggare på häktet i Helsingborg.

För att minderåriga ska häktas krävs synnerliga skäl, att det rör sig om allvarliga brott och att det till exempel finns risk för att den misstänkte försvårar utredningen genom att hota vittnen.

Men Elisabeth Dahlin poängterar att oavsett brott så är personer under 18 år att betrakta som barn - och som sådana har de särskilda behov och rättigheter.

– Barn under 18 är inte vuxna och ska inte behandlas som vuxna, oavsett vad de misstänks för. Under den tid barnen är i häkte eller är frihetsberövad ska de få information, de ska få gå i skolan. Det handlar också om att få medmänsklig kontakt minst 4 timmar per dag, säger hon.

Får de inte det nu?

– Det ser nog väldigt olika ut på de olika häktena. Men det vi har sett i de tidigare rapporter som vi har gjort och det vi hör från barnen är att det här inte alltid fungerar. Vi menar också att det måste införas en övre gräns när det gäller häktestider och isolering, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.