Claes Aronsson: Omöjligt för May att sitta kvar

Storbritanniens premiärminister förlorade en minister på onsdagen – och det oönskade EU-valet gör situationen med brexit än mer pressad.

I opinionsundersökningarna för EU-valet ligger Torypartiet under tio procent.

– Theresa May ska träffa ledaren för Torypartiet i parlamentet i morgon är det sagt. Redan där och då kan hon meddela sin avgång, säger Claes Aronsson.

Redan på onsdagen spekulerades det i att beskedet om avgången skulle komma, men det sägs att tajmingen med EU-valet blev för dålig.

– Vi har pratat länge om att May är i en krissituation, men just nu är läget så allvarligt för henne. Hon har tappat all auktoritet det senaste dygnet. Hon har ingen möjlighet att sitta kvar längre, säger Claes Aronsson, Ekots korrespondent i London.

