Just nu: BJP mot seger i indiska valet

Nu rullar siffrorna in från parlamentsvalet i Indien som pågått under sex veckor. Slutresultatet väntas vara inne på torsdagskvällen lokal tid, vilket i svensk tid innebär att de 600 miljonerna rösterna bör vara färdigräknade någon gång under eftermiddagen.

Men redan innan rösterna är färdigräknade har premiärminister Narendra Modi utropat sig själv till segrare:

"Tillsammans växer vi. Tillsammans når vi framgång. Tillsammans bygger vi ett starkt och inkluderande Indien. Indien vinner ännu en gång!", skrev ledaren för landets regeringsparti BJP på twitter.

Partiet ser ut att få närmare 300 mandat vilket, gott och väl räcker för egen majoritet, och är en ökning mot de 282 som de haft sedan förra valet 2014.

Sveriges Radios asienkorrespondent Peder Gustafsson, på plats i Indien, som just besökt BJP:s huvudkontor i Delhi, beskriver en karnevalsstämning på gatorna.

– Det är trummor, det är blåsorkestrar, det är folk som sjunger av glädje och dansar.

Valet har i mångt och mycket varit persondrivet i det att det handlat om att ta ställning för eller emot Modi.

– Det här valet har till stor del handlat om premiärministerns persona, det är honom man röstat på inte så mycket BJP som parti, säger Gustafsson.

BJP anklagas av kritiker för att diskriminera mot religiösa minoriteter, särskilt de 170 miljoner muslimerna i landet. Under Modi har lynchningar av muslimer och lågkastiga så kallade daliter ökat. De har beskyllts för att äta nötkött, slakta och handla med kor, heliga för hinduer.

Flera städer med namn från Indiens muslimska förflutna under mogulriket har fått nya namn, medan vissa läroböcker har ändrats så att de tonar ner muslimers bidrag till landet.

Även om BJP tar hem majoritet, ser det annorlunda ut i landets södra delar.

– Där är det andra regionala partier som har stärkt sina ställningar. En av anledningarna är hindunationalismen som inte riktigt fått fäste där. Det är en mycket starkare fråga i norra och centrala Indien, säger Sveriges Radios kulturkorrespondent Naila Saleem.

