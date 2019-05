Orbán sopade banan i Ungern – fick 50 procent

Hör mer: Succéval för unga partiet i Ungern

Till tonerna av Roxettes ”Listen to your heart” skred Viktor Orbán in på scenen, som hade byggts upp utanför stans stora och centrala konferenscenter.

Överlyckliga anhängare skrek och applåderade sin ledare, som tackade för förtroendet han fått.

Och det är en övertygande seger som partiet Fidesz tagit hem. Inför valet till EU räknade man med höga siffror, men det blev till och med bättre än så. Fidesz fick över 52 procent och ett mandat mer än i förra EU-valet. Då hade partiet 12 mandat, nu har man 13.

Viktor Orbán konstaterade att resultatet visar att den ungerska nationen är stark eftersom den enligt honom är enad. Och han tog direkt upp det ämne som varit partiets paradgren genom både valrörelsen och sedan flera år tillbaka – migrationen.

Orbán sa att hans parti nu är det starkaste högerpartiet i Europa – med en stor uppgift framför sig:

Att stoppa migrationen och försvara Europas kristna värden.

Även om Fidesz seger inte var en överraskning, så skilde sig ändå valresultatet i flera fall från opinionsmätningarna inför valet.



Vänsterpartiet Demokratiska Koalitionen fick över 16 procent och fyra mandat, mot förväntade tio procent.

Men det unga och nybildade partiet Momentum var kanske det som skrällde mest. Dom spåddes få lite över 5 procent, men valresultatet blev det dubbla och partiet får nu två mandat i EU-parlamentet

En av ledarna, Catalin Chech, sa att dom är ledsna är över att regeringen ruinerat landets image i så hög grad, Monumentum vill visa att Ungern har en annan sida, en mer europeisk, mer demokratisk och mer öppen och progressiv sida.

De gröna LMP gjorde ett katastrofval och ramlade ur EU-parlamentet. Hela ledningen avgick igår kväll som en följd av det dåliga valresultatet.