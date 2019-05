SAS-strejken kostade bolaget 430 miljoner

Flygbolaget SAS gjorde en förlust på 1,2 miljarder kronor före skatt i företagets andra kvartal – februari till och med april.

Resultatet påverkades kraftigt av pilotstrejken i april, som kostade bolaget 430 miljoner kronor.

Över 4 000 flygningar ställdes in och mer än 380 000 resenärer drabbades under pilotstrejken. SAS skandinaviska piloter strejkade under slutet av april och i början av maj.