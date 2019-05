Han ser hopp om försoning i gängkonflikterna

Polisen befarar att skjutningarna i Stockholmsområdet kommer att fortsätta. För snart är flera av dem som är inblandade i pågående gängkonflikter ute igen, efter att ha avtjänat sina fängelsestraff. Hittills i år har nio personer skjutits ihjäl i Stockholmsområdet, det är nästan lika många som under hela förra året.

Men Quincy Jones, som bott i USA i över 30 år, tror alltså att det kan finnas vägar mot en lösning.

– När du kollat på alla de jag jobbat med, bara den listan...över femtio procent har gått bort, så man tröttnar.



De är döda?



– Ja, de är döda. De blev mördade.

Det senaste mordet i Los Angeles, där Quincy Jones känner den som blev skjuten, är mordet på rapparen Nipsey Hussle tidigare i år.

– Han och jag bodde grannar, säger Quincy Jones, och jag kände hela hans familj.

– Men, säger Quincy Jones, den här gången, när Nipsey Hussle blev skjuten, en person som många såg upp till och som investerade sina pengar i det område han själv vuxit upp i, då var det som om något tog stopp.



Ledaren för gänget i området där Nipsey Hussle bodde tog kontakt med de andra gängledarna, för att skapa fred och försoning:

– Ledaren för hans område, det första han gjorde var att ha en fredsmarsch, och han ringde alla andra ledarna för de största gängen och så gjorde de fred med varandra, och nu är det fred, i alla fall temporärt.

Lösningen på gängkonflikter måste komma inifrån den kriminella miljön, säger Quincy Jones. Han är medveten om att konflikterna ser annorlunda ut i Sverige än i Los Angeles, man han tror att lösningen är densamma.

Det är först när de kriminella själva tar initiativet till en förändring som något kan hända, säger han:

– Det kan hända i Sverige på grund av att de sett det hända i Amerika. De här vet att Amerika har varit igenom det här länge, och det har varit en stor skala på morden och gängen...Så...if they can do it, we can do it.

Mats Lindström är spaningsledare i polisens särskilda satsning mot skjutningar, droger och vapen i Järvaområdet. Där har den pågående gängkonflikten hittills lett till att sju människor mist livet.

– Ingen skulle bli gladare än jag om de kriminella själva kom överens om att sluta skjuta ihjäl varandra, säger Mats Lindström.

Men han ser inget tecken på att en sådan försoningsprocess är på gång:

– Nej, i de stadsdelar som jag jobbar i så känns det som att parterna är relativt långt ifrån varandra. De lever ju fortfarande i en konflikt här i norra Järva som började 2015, och som vi ser våld och skjutningar i spåren av fortfarande, säger Mats Lindström.