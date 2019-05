Hexagonchefen - skyldig eller ej?

Förra året beslutade tingsrätten i Oslo att fria Ola Rollén från misstankarna om insiderbrott, alltså en form av olaglig aktiehandel. Fast domen överklagades, och på tisdagen inleddes slutpläderingarna i den högre instansen lagmansretten.

– Åklagarmyndigheten är övertygad om att Rollén har begått insiderhandel och att han ska straffas med ett år och sex månaders fängelse, säger åklagaren Marianne Bender till Ekot.

Hösten 2015 köpte Ola Rollén, via bolaget Greenbridge, aktier i det norska företaget Next. Rollén satt just då i förhandlingar med företaget, och enligt åklagaren fick han tillgång till insiderinformation om bland annat en nyemission.

Rollén köpte aktierna för drygt 13 miljoner norska kronor. Bara ett par dagar senare var aktierna värda nästan 10 miljoner mer. De pengarna kräver åklagaren att Rollén ska tvingas betala tillbaka, om han fälls.

Fast Hexagonchefens försvarare Christian B. Hjort menar att Rollén är oskyldig.

– Det är inget insiderbrott, för Ola Rollén hade ingen insiderinformation om Next när han handlade aktier på marknaden.

Ola Rollén har under den här rättegången lite ändrat sin berättelse. Han sa också att det mänskliga minnet fungerar så, vi minns inte så mycket. Vad säger det om hans trovärdighet?

– Det här är vanligt förekommande. I ärenden som är så komplexa och fulla av detaljer som det här så är det vanligt att det är detaljer som man inte kommer ihåg. När man går igenom dokumentationen så blir man påmind om saker som man inte har förklarat.

Men skulle han inte ha kommit på det redan under förhandlingen i tingsrätten?

– Nej, här är enskilda förhållanden som man ser först när man går djupare in i dokumenten. Så det här är helt vanligt.

På onsdagen avslutas rättegången mot Ola Rollén.