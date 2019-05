C-kandidat hoppas bli kryssad till EU-parlamentet

Det är centerpartisten Emma Wiesner som i nuläget är nära att ta sig förbi partiets andranamn till EU-valet.

– Det är klart att jag är spänd på hur det går men det är ingen idé att ta ut något förrän de har räknat klart.

När var du senast inne på valmyndighetens hemsida?



– I morse var jag inne och kollade.



Just nu räknar landets länsstyrelser rösterna till EU-valet. Tidigast på fredag kväll ska det vara klart. Då kommer det också framgå om någon kandidat fått så pass många personkryss att den petar ned någon som stått högre upp på valsedeln. Och nu när hälften av valdistrikten rapporterat in sina siffror tycks centerpartisten Emma Wiesner kunna utmana partiets andranamn Abir Al Sahlani som tycker att det vore ledsamt om hon inte kommer in i parlamentet:



– Det är klart att det givetvis skulle kännas jättetråkigt. Jag har ju kämpat och velat i 10 års tid att komma in i Europaparlamentet. Men om hon skulle få de där rösterna och de kryssen som behövs, har hon ju gjort sig förtjänt av dem, säger hon.



Att personkryssa en kandidat är dubbelt så vanligt i ett EU-val jämfört med i andra val. Det säger statsvetaren vid Göteborgs universitet Linda Berg. Ett partis toppkandidat kan avgöra vilket parti man lägger sin röst på.



– Vi har kunnat jämföra framförallt 2014 då valen låg så nära varandra. Då var det 4 av 10 väljare som valde att rösta på olika partier i å ena sidan Europaparlamentsvalet i maj och sedan i riksdagsvalet i september. Bland de anledningar som väljare angav till varför de röstat olika, var just betydelsen av kandidater, säger Linda Berg.

Det är framför allt toppkandidaterna som brukar få många personkryss och så ser det ut även nu efter söndagens val.

Just nu är det viktigt att betona att många av storstadsrösterna fortfarande inte är räknade. Miljöpartiets förstanamn Alice Bah Kuhnke, Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé och Centerpartiets Fredrik Federley har fått flest personkryss.

Men det återstår alltså att se om centerpartisten Emma Wiesner kryssar sig upp på listan och får resa ner till Bryssel. För att ha en chans att bli kryssad har hon tagit ledigt från jobbet och ägnat månader åt sin personvalskampanj tillsammans med många supportrar som har hjälpt henne:



– Det är ju ganska svårt som person på plats nummer tre när kandidaterna lyfts väldigt av media, får man hitta andra innovativa sätt när man är lite längre ner, säger Emma Wiesner.