Wallström till Kiev för samtal om Ryssland

Besöket sker hos en president som fått börja sin mandatperiod med att utkämpa en strid med landets eget parlament - ett oppositionellt parlament som gör motstånd mot det som den nya presidenten Volodymyr Zelenskyj vill göra.

I parlamentet sitter också många av hans motståndare eftersom Zelenskyjs eget parti är så nytt att det inte ställt upp i parlamentsval tidigare.

Efter det att Zelenskyj svors in som president i förra veckan så lämnade den ukrainske premiärministern in sin avskedsansökan. Det var den som parlamentet under fredagen vägrade att acceptera.

Trots att presidenten upplöst parlamentet med sikte på ett nyval i Juli, så har inte mycket hänt, regeringen sitter kvar. Samtidigt som striden pågår anländer nu en strid ström av EU:s utrikesministrar till presidentpalatset i Kiev.

Under torsdagen mötte Zelenskyj de tyska och franska utrikesministrarna.

Det är nyckelländer eftersom de är en del av det Minsk-avtal som är grunden för den vapenvila som ska råda, men som dagligen bryts på alla möjliga vis längs med fronten i östra Ukraina. Nu ska de försöka återuppliva samtalen mellan Ukraina och Ryssland igen.

– För presidenten är fred allra högsta prioritet, det sade den tyske utrikesministern Heiko Maas efter mötet med Volodymyr Zelenskyj igår och sa även att de nu skulle börja ta kontakt och samtala med sina egna experter om hur det här ska gå till.