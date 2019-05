”Återplantering av skogen kommer att ta tid”

Statliga Sveaskog har redan kommit igång med plantering efter förra årets bränder - men eftersom det handlar om stora områden kan det ta lång tid innan man är klar. Erik Nyberg är skogsvårdsledare vid Sveaskog i södra Norrland.

– Det här kommer för vår del ändå att handla om så stora volymer att även om vi sätter igång så kommer vi jobba med det här minst ett år till i alla fall.

Statliga Sveaskog återplanterar just nu i områden som stod i lågor under förra sommaren. Cirka 900 000 plantor ska sättas under maj och juni i år, bara i Gävleborgs län där flera stora skogsbränder härjade ifjol.

Sveaskog räknar med att plantorna snart får konkurrens av annan vegetation och vill därför komma igång med planteringen i tid. Man använder nu behandlade skogsplantor som bättre klarar av exempelvis snytbaggar som kan ställa till med skador på plantorna.

Men eftersom det nu rör sig om så pass stora områden som brunnit så kan det ändå dröja år innan man planterat färdigt. Erik Nyberg är skogsvårdsledare på Sveaskog i södra Norrland.

– Plantskolorna måste hinna ta fram plantor för det här. Totalt så handlar det om miljontals plantor och vi vill ha en stor andel av dom behandlade. Sånt här tar tid att få fram. De odlas det ena året och sedan planterar vi dom nästa sommar kan man säga, säger Erik Nyberg.

Skogsstyrelsen har nu kommit med nya råd om att återplantera skog så fort det bara går efter en brand. Myndigheten har i fyra år studerat vad som hände efter storbranden i Västmanland 2014. Och de nya rönen visar att man inte – som man hittills trott – behöver vänta ut skadedjur och svamp som finns i ett brandområde under de första åren.

Men en del enskilda skogsägare väntar. En av dom är Börje Jonsson i Enskogen i Hälsingland.

– Det är inte bara att Skogsstyrelsen säger det så är det så, utan man måste ha fler synpunkter på det hela liksom. Jag tänker inte återplantera förrän om ett par år, säger Börje Jonsson.