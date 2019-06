Aktivister bygger Mexikomur på egen hand

Bannon är ordförande för den rådgivande kommitté som bistår gruppen We Build the Wall, som i sin tur startats av krigsveteranen Brian Kolfage. Med hjälp av så kallad crowdfunding har Kolfage samlat in över 20 miljoner dollar för att privat bygga delar av presidentens utlovade mur mot Mexiko — ett projekt som stött på stort politiskt motstånd.

Det bygge som startade i dagarna på privat mark ska enligt gruppen binda samman två existerande gränsstängsel i New Mexico, precis intill gränserna mot Texas och Mexiko och nära staden El Paso.

– Gränspolis har sagt till oss att det här är den viktigaste sträckan. Terrängen är svår vilket gör att staten inte prioriterat den (vid tidigare barriärbyggen), sade Bannon nyligen till CNN.

Enligt Bannon är det så gruppen vill agera, genom att fylla i hålrum och binda ihop redan befintliga gränsbarriärer på viktiga platser.

Kris Kobach, tidigare statssekreterare i delstaten Kansas och rådgivare till We Build the Wall, kallar barriären för "en gåva" till sina landsmän. Kobach är känd för sin tuffa syn på invandring och förekommer i spekulationerna kring vem president Trump kommer att utse till nästa minister för inrikes säkerhet.

– Det var löjligt enkelt att ta sig runt El Paso-muren innan vi byggde det här, säger han till The New York Times.

Att bygga en heltäckande gränsmur mot Mexiko var ett av president Donald Trumps mest uppmärksammade vallöften. Gång på gång har han hävdat att droger och brottslingar flödar över USA:s södra gräns och att en mur är det enda sättet att stoppa dem — något som ifrågasatts av expertis. Finansieringen av murbygget är fortfarande inte säkrad och har varit föremål för upprepade bråk mellan presidenten och främst Demokraterna i kongressen.

Just politikernas oförmåga att agera var skälet till att Kolfage drog i gång sin insamling. Bygget av den uppemot 15 kilometer långa muren i New Mexico rapporteras gå fort, även om frågetecken kring bland annat bygglov stundtals har pausat verksamheten. Notan kommer att landa på 6—8 miljoner dollar, enligt medier — en spottstyver jämfört med de mångmiljardbelopp Trump försöker få loss i Washington.