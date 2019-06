Försvarschef åtalas för grovt koppleri.

– Han har, menar jag, på olika sätt främjat den här verksamheten. Genom att annonsera till kunder, har haft kontakt med kunder, ordnat med hotellbokningar och tagit emot pengar och så vidare. Och han har även ekonomiskt utnyttjat målsäganden på det här sättet, säger kammaråklagare Daniel Suneson.

Den 52-åriga mannen misstänktes även för våldtäkt och misshandel men de brottsmisstankarna har lagts ner. Han åtalas nu för grovt koppleri - alltså organiserat prostitution - under perioden 2013 till slutet på 2017. Målsägande i fallet är en kvinna i mannens närhet.

Han har varit anställd inom försvarsmakten och har haft framträdande chefsuppdrag. Men det aktuella brottet ska inte ha haft kopplingar till hans yrke, enligt åklagaren.

Under den tid som brottet ska ha pågått har mannen sålt den målsägande kvinnan till uppskattningsvis 30 personer. Av de har tio sexköpare kunnat identifieras och två delges brottsmisstanke om köp av sexuell tjänst. De övriga händelserna är enligt åklagaren preskriberade.

Över 200.000 kronor har 52-åringens koppleriverksamhet genererat, enligt uppskattningar som gjorts i förundersökningen.

– Anledningen till att jag har rubricerat det som grovt är att det har pågått under så lång tid som fem år och att det har dragit in betydande summa pengar. I vart fall 250.000 kronor som vi har gjort beräkningar på. Det är svårt att uppskatta ett exakt belopp eftersom det är kontanthantering som gäller. Men det är den summan som jag kan säga att det har dragit in, säger kammaråklagare Daniel Suneson.