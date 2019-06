Kinesisk tystnad om årsdagen för massakern

En "bleknad historisk händelse" skriver den nationalistiska kinesiska tidningen Global Times engelska nätupplaga i en opinionsartikel, om 30-årsminnet av det blodiga slutet på den kinesiska demokratirörelsen 1989.

De månadslånga demonstrationerna på Himmelska fridens torg i Peking krävde bland annat, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och slut på korruptionen – och en dialog med kommunistpartiet.



Från officiellt håll i Kina försöker myndigheterna förbigå årsdagarna med tystnad. En tystnad som förstärks av hård censur och genom att aktivister i förväg tas om hand av polis. I år har även den kände folkrockaren Li Zhi försvunnit, tillsammans med sin sång "Torget", som putsats bort från kinesiska musiktjänster.



Enligt kommunistpartiets historieskrivning var det ett kontrarevolutionärt uppror som slogs ned när militären sattes in mot demonstranter som ockuperade vägarna in till det centrala torget i Peking natten till den 4 juni 1989. Antalet döda är fortfarande inte känt, men uppskattas ofta till hundratals. Fler människor fick sätta livet till i andra kinesiska städer i militäroperationer under dagarna som följde.



Inför 30-årsminnet i år sade Kinas försvarsminister Wei Fenghe att ingripandet var "korrekt" och att Kina efter det blivit mer "stabilt".



Feng Congde, en av de studenter som ledde protesterna på Himmelska fridens torg och som lever i exil i USA, försökte i söndags att ta sig in i Hongkong via Tokyo. Han planerade att delta i den årliga ljusmanifestationen som tillåts i Hongkong. Feng tvingades att flyga tillbaka till Tokyo, uppger organisationen Hong Kong Alliance, som står bakom ljusmanifestationen. Förra året beräknade arrangörerna att över 100 000 personer deltog.



I Hongkong, som officiellt har en autonom status i Kina, planeras ljusvakan för massakerns offer att hållas idag som vanligt. Samtidigt är till och med ordet "ljus" censurerat på det kinesiska nätet på fastlandet, och ordet har inte heller gått att skicka med den populäraste meddelandetjänsten i Kina.



Kinas högste ledare Xi Jinping har inte kommenterat 30-årsminnet. I stället har han inlett en stor kampanj för sopsortering.