Furtenbach: L:s mörker kan gynna Nyamko Sabuni

– Detta kommer efter ett EU-val där partiet höll på att åka ur EU-parlamentet. Liberalerna är splittrade kring samarbetet med regeringen och kring vilken riktning partiet ska ta. Partiledaren är på väg ut. Under lång tid har nästan all rapportering kring partiet handlat om partiets problem, sällan om partiets politik.



– Siffrorna lär inte överraska någon i Liberalerna, de är usla även i andra mätningar, men innebär ändå ytterligare en omgång usel publicitet.



Att det sett så mörkt ut för Liberalerna en tid kan gynna Nyamko Sabuni i kampen om vem som ska bli partiledare.

– Det stärker dem som vill bryta med det som den gamla ledningen står för och nu byta kurs rejält. I ett bättre läge för Liberalerna tror jag inte att hon hade varit aktuell.



– Vem det än blir kommer väldigt mycket att vila på nästa partiledares axlar, det är en lång kräftgång som ska brytas och partiet ska enas. Efter ett bottenrekord intalar sig säkert en del liberaler att det inte kan bli värre, men det kan det förstås.



Det finns flera historiska siffror i mätningen.



– Den är ovanligt dramatisk. Kristdemokraterna får sin högsta siffra sedan SCB började mäta dem under tidigt 1990-tal. Socialdemokraterna tangerar sitt bottenrekord från Juholt-eran. Moderaterna får sitt lägsta stöd sedan 2002, och Sverigedemokraternas ledning över Moderaterna är rekordstor.



Vad betyder det här för partierna?



– Särskilt för Moderaterna befäster detta bilden av ett parti i kris. Och tar bort en del av glädjen över ett bra resultat i EU-valet.

Varför går det så bra för Kristdemokraterna?



– Kristdemokraterna och partiledaren Ebba Busch Thor rider på en framgångsvåg som började strax före valet, med att hon lyckades ta sig in i valdebatten. Partiet överraskade sedan med ett oväntat högt valresultat, det gav mera uppmärksamhet och mer stöd i sin tur. Att det går bra för Kristdemokraterna blir nyheter i sig, och partiet är i en positiv spiral. Vi vet från andra mätningar att Kristdemokraterna och Ebba Busch Thor får mycket positiv bevakning i både traditionella medier och sociala medier.



– Kristdemokraterna vinner på tydlighet i opposition, och på Moderaternas problem. Kristdemokraterna tar sympatisörer främst från Moderaterna i både den här och andra mätningar. Moderaterna lyckas inte ta tillbaka väljare de förlorat, Kristersson fick inte statsministerposten och nu tappar de i uppmärksamhet. Om Kristdemokraterna är i en positiv spiral är Moderaterna i en nedåtgående.



Varför får just SCB:s mätningar mera uppmärksamhet bland journalister och politiker?



– SCB-mätningen är stor, 4500 svarande denna gång. Och SCB har hållit på väldigt länge. Men framförallt handlar det om metoden, den är öppen, dyr och ambitiös. Och stämmer bättre med klassisk statistisk teori. SCB drar deltagarna slumpvis och anstränger sig sedan för att nå just dem. Opinionsföretagen brukar förr eller senare ersätta personer som inte svarat.



– Dock har SCB lyckats sämre med att få in svar denna gång, strax under hälften av intervjupersonerna har svarat. Det är i praktiken ett bättre resultat än det brukar vara för opinionsföretagen, men självklart ändå ett dilemma för SCB.