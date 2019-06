Flyktingpolitiken försvårar dansk regeringsbildning

I förmiddags lämnade statsminister Lars Løkke Rasmussen sitt och regeringens avsked till drottning Margrethe och under eftermiddagen mötte partiledarna en efter en drottningen, för att ge sin bild av hur de föreställer sig en ny dansk regering.



Och ny blir den, eftersom majoriteten har svängt över från en borgerlig med stöd av dansk Folkeparti, till en övervikt på den röda sidan.



Men även om många anser att det är mest sannolikt att socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen blir Danmarks nya statsminister, så är det långt från självklart hur en röd regering kommer att se ut.



Partierna har ställt tydliga krav för att ge sitt stöd åt Mette Frederiksen, där Socialistiskt Folkeparti kräver mer personal i förskolor medan det socialliberala Radikale Venstre vill ha en öppnare flyktingpolitik



Och enligt Rune Stubager, professor i Statsvetenskap vid Århus universitet, är det just inom flyktingpolitiken som den största dragkampen kommer att ligga, eftersom Mette Frederiksen inte vill ändra sin flyktingpolitik.



– Hon har sagt att vi har lagt en linje i vår utlänningspolitik och det är den linje vi håller och vi kan inte tåla att den ändras. Så där finns det en stark och tydlig motsättning, säger Rune Stubager.



Och när Mette Frederiksen under en debatt i dag blev pressad av Danskt Folkeparti om hon kommer ändra flyktingpolitiken, ville hon inte ge något tydligt svar.



Även om många gissar på att regeringsbildningen kommer ta tid, så är det få som tror att det kommer ta lika lång tid som i Sverige.



– Min gissning är att det kommer ta några veckor, säger Rune Stubager gissar att partierna kommer lösa situationen inom ett par veckor…