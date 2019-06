Uganda halverar vårdkorruption

– Den snabba korruptionsminskningen är imponerande, anser professor Heather Marquette vid universitetet i Birmingham som lett studien.

I Uganda kan patienter tvingas vänta i dagar på att få träffa en doktor om de inte betalar mutor för att komma före i kön. Ofta har någon dessutom stulit mediciner i sjukhusets förråd så de sjuka måste gå och köpa på apoteket fast de borde varit gratis.

Det här har ödesdigra konsekvenser för fattiga som lever på en tia om dagen säger den grävande journalisten Barbara Among som bevakat landets vårdkorruption.

– Det är mammor, barn och bebisar som dör på sjukhusen bara för att de inte har råd med mutorna, säger den grävande ugandiska journalisten Barbara Among, som rapporterat om flera sådana fall.

2010 var det hälften av de ugandiska patienterna som behövde betala mutor när de sökte sjukvård visade organisationen Transparency internationals globala korruptionsbarometer där 160 000 personer ingår i 119 länder.

Fem år senare, år 2015, var det bara en fjärdedel av ugandierna som behövde muta sig till behandling. I alla andra samhällssektorer än sjukvården hade däremot korruptionen ökat.

Resultatet bekräftas dessutom av en annan enkätundersökning som heter Afrobarometer.

Orsaken är den nya hälsoövervakningsmyndigheten Health Monitoring Unit, som skickat inspektörer som låtsats vara patienter till landets sjukhus och där lyckats ta många läkare och sköterskor på bar gärning när de krävt mutor för vård eller medicin som ska vara gratis.

Ugandas biträdande hälsominister Sarah Opendi tror att korruption kan tryckas ned till under tio procent i vården till nästa år, då regeringen planerar att höja vårdanställdas löner och införa allmän sjukförsäkring för alla medborgare.

Men Nasser Matovu Kadunabbi i Kampala, som höll på att förlora sin två-åriga dotter i malaria när läkarna krävde mutor för att vårda henne, han tror inte på en korruptionsfri sjukvård i Uganda.

Korruptionsforskaren Pius Gumisiriza vid Uganda Management Institute, som också deltog i studien, påpekar att det är mutor till vanliga vårdanställda som minskat, medan miljardkorruptionen i vårdtoppen där skattebetalda läkemedel stjäls och upphandlingar saltas, där har ännu inget skett.

– Småskurkarna arresteras, men inte storskurkarna nära Ugandas regering, hävdar Pius Gumisiriza vid Uganda Management Institute.

