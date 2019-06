Världsledare i D-dagshyllning i Frankrike

– Det har varit en musikkår som spelat och människor som gått ut på gatorna för att fira och minnas befrielsen från ockupationen för 75 år sedan, säger Ekots Sydeuropakorrespondent Margareta Svensson på plats i Frankrike.

Under morgonen deltar Storbritanniens avgående premiärminister Theresa May och Frankrikes president Emmanuel Macron i en minnesceremoni för att hedra de brittiska soldater som miste sina liv under landstigningen.

– Brittiska premiärministern Theresa May och Frankrikes Emmanuel Macron lagt ner den första stenen som ska bli ett minnesmonument som ska byggas till minne av den här dagen, säger Margareta Svensson.

– Även USA:s president Donald Trump är i landet. Han och Macron kommer delta vid olika minnesceremonier och hålla bilaterala samtal med varandra, säger Margareta Svensson.