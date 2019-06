Polisen ber om ursäkt för Stonewall

Händelsen för 50 år sedan mynnade ut i våldsamma demonstrationer som i sin tur lade grunden för den moderna HBTQ- och priderörelsen.

Polischefen säger att polisen då handlade fel, och att dom lagar om fanns på den tiden var diskriminerande, och han ber om ursäkt för det.

De senaste dagarna har många personer uppmanat polisen att be om ursäkt för sitt handlande när gästerna på Stonewall greps och misshandlades.

Just nu uppmärksammas händelsen och årsdagen stort i USA och New York, där årets pride pågår. Baren The Stonewall Inn är i dag ett klassat som ett amerikanskt historiskt minnesmärke

P3 Dokumentär har just släppt en skildring av det historiska Stonewallupproret, gjord av Palmira Koukkari Mbenga, som du kan höra här.