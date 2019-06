Många tips till polisen

Explosionen i centrala Linköping i fredags morse skadade ett 20-tal personer lindrigt. Alla har nu fått lämna sjukhus, men alla de vars lägenheter förstördes har alla ännu inte fått komma hem.

Många har kontaktat polisen med tips, säger polisens presstalesperson Björn Öberg:

– Vi har fått in många tips och iakttagelser. Men just nu vill vi inte kommentera några detaljer kring några tips. Så länge vi inte har någon gripen vill vi inte att den eller dom som gjort det här ska veta vad vi känner till.



Polisen inledde en förundersökning om grov allmänfarlig ödeläggelse, men har fortfarande ingen misstänkt för brottet.



– En av våra arbetshypoteser är att någon placerat ut en sprängladdning och det gör ju inte vem som helst. Det brukar ju handlar om personer som rör sig i kriminella kretsar. Det är en av de arbetshypoteser vi jobbar med, men inte den enda, säger Björn Öberg.



Den tekniska undersökningen av området har lett till att polisen tror de kan ha hittat stället där bomben detonerade, ett cykelförråd intill en av de skadade fastigheterna. Det har också gjorts andra fynd:



– Vi har gjort flera beslag från brottsplatsen som vi skickat till NFC, (Nationellt forensiskt centrum) för analys. Vad det är för beslag vill vi inte kommentera i nuläget, säger Björn Öberg.



Polisen har hört fler av de som bor i fastigheterna, det handlar om många, tresiffrigt säger Björn Öberg:



– Sen kan varje förhör leda till en pusselbit som tar oss lite framåt och kanske en uppgift som behöver kontrolleras. Som kanske leder till en tredje eller fjärde uppgift som leder framåt, så det är väldigt mycket sådant arbete vi jobbar med just nu, säger han.